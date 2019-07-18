Во время живого теста сети широкополосного спутникового интернета, раздаваемого с LEO-спутников компании OneWeb, была зафиксирована скорость передачи данных на уровне 400 Мбит/сек.

Британская космическая компания OneWeb недавно завершила первый живой тест своих новых компактных спутников, предназначенных для раздачи сверхскоростного широкополосного Интернета с низкой околоземной орбиты (LEO). Во время теста была зафиксирована скорость передачи данных до 400 Мбит/сек при задержке менее 40 миллисекунд (что является весьма впечатляющим результатом для технологии спутниковой связи).

По состоянию на сегодняшний день компания запустила на орбиту лишь шесть (OneWeb F6) своих спутников (здесь) в рамках тестирования технологии, однако, если всё пойдёт хорошо, в компании надеются «провести крупнейшую в истории кампанию по запуску спутников». Начиная с четвёртого квартала 2019 года компания начнёт запускать ежемесячно по 30 с лишним спутников (за один раз!), создавая группировку, которая на начальном этапе будет состоять из 650 спутников для обеспечения полноценного покрытия сигналом всего Земного шара к 2021 году (добавляя по необходимости дополнительные аппараты – в целом их может быть до 1 980).

Каждый из спутников, построенных компанией Airbus, предназначен для связи с Землёй в Ka- (20-30 ГГц) и Ku-диапазоне (11-14 ГГц), весит примерно 150 кг и без учёта солнечных батарей имеет высоту примерно до пояса человека. Ранее сообщалось, что, согласно предварительным расчетам, пользователи спутникового Интернета, раздаваемого данными аппаратами, смогут получить скорость широкополосного интернета до 100 мбит/сек (при пиках в 500 мбит/сек) с задержкой на уровне 25-35 мс.

Первые «успешные» тесты данной новой спутниковой сети прошли в городе Сеул (Южная Корея), продемонстрировав пиковую скорость в 400 Мбит/сек пи задержке менее 40 мс. Для сравнения – более крупные спутники, расположенные на геостационарной орбите (GEO), раздают Интернет с задержкой более 300 мс.

Недавние тесты проводились при поддержке компаний Intellian (разработчик и производитель пользовательских терминалов OneWeb) и SatixFy (разработчик и производитель тестового модема 125 МГц SCPC). В процессе теста проверялись следующие параметры: задержка, скорость, дрожание, плавные переключения пользователей между спутниками и контроль мощности.

Что было продемонстрировано во время теста:

Чрезвычайно низкое время задержки – в среднем на уровне 32 миллисекунд;

Плавное переключение пользователей между лучами и спутниками.

Точное направление антенны и отслеживание её положения.

Возможность прямой потоковой трансляции музыкального видео (клип группы ACDC) в разрешении до 1080p (Full HD).

Тестовая скорость на уровне более 400 Мбит/сек.

«Наши тесты показывают, что спутники OneWeb смогут обеспечить связь на чрезвычайно высокой скорости повсюду, и мы планируем начать предлагать наши услуги по всему миру уже через 24 месяца. Технологии OneWeb должны изменить наше представление о связи и о том, как мы её используем», – говорит генеральный директор OneWeb Адриан Стекель.

Справедливости ради, следует упомянуть, что все эти тесты проводились в сети с минимальной загрузкой и ограниченной степенью развёртывания. Стало быть, данные цифры могут не отображать ситуации использования технологии в режиме реальной среды – в условиях повышенной нагрузки. Однако, в то же время, будущие космические аппараты вполне могут иметь более совершенную конструкцию. В любом случае, скорость и время задержки, отмеченные в процессе тестов, выглядят очень многообещающе.

Как ранее сообщалось, есть и другие компании, борющиеся за доминирование на новом рынке услуг доступа к широкополосному Интернету с использованием LEO-спутников – в частности, SpaceX и Amazon. Компания SpaceX уже запустила в космос большее количество экспериментальных спутников, и в ближайшее время мы можем ожидать результатов тестов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.