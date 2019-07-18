В Украине может появиться новый телеканал. О создании информационно-развлекательного канала первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир намекнул в интервью ресурсу LB.ua.

Согласно данным, телеканал будет осуществлять спутниковое вещание, либо работать на интернет-платформе. Потенциальной аудиторией станут зрители не только на территории Украины, но и на ближнем зарубежье.

По мнению Шефира, есть смысл создания вещателя не просто информационной направленности, но и с развлекательными элементами для большего охвата пользователей.

«Мое мнение: сугубо новостное СМИ никогда не станет мегапопулярным. Для широких масс нужно делать развлекательно-информационный канал, где будут присутствовать и новости, и сериалы, и развлекательные программы. Мы мечтаем о таком формате», — прокомментировал помощник Президента.

Напомним, в апреле стало известно о расширении спектра спутниковых телеканалов Украины. Интернет-издание «Апостроф» планирует запустить «Апостроф TV» на базе уже имеющегося ютуб-канала.

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