Один из самых влиятельных видеосервисов мира Netflix, очевидно, переживает не лучшие времена. После снижения клиентской базы в США, акции платформы упали на 12%, пишет Multichannel.

Сообщается, что Netflix потерял порядка 100 000 своих абонентов после того, как поднял цены на самые популярные тарифы. Так, стоимость услуги, включающей одновременно две трансляции в HD выросла на 2 доллара (с $10,99 до $12,99). Бюджетный однопотоковый SD-тариф подорожал на доллар (до $8,99).

В свою очередь сам видеосервис давал более позитивные прогнозы. Netflix прогнозировал себе 4,81 миллиона новых платных подписчиков со всего мира, однако на деле получил всего 2,83 миллиона. Выручка за второй квартал текущего года, пусть и не существенно, но также не оправдала ожиданий: руководство платформы рассчитывало на ее рост до 4,93 миллиарда долларов, но реальные цифры увеличились до 4,92 млрд.

Несмотря на то, что дела компании пока идут не очень гладко, Netflix не станет прибегать к платной рекламе для увеличения доходов. Представители видеосервиса уверяют, что для них сконцентрироваться на удовлетворении зрителя более важно, нежели на конкуренции за прибыль от рекламы.

При всем этом руководство платформы не теряет позитива: уже к третьему кварталу видеосервис ожидает куда более приятных результатов. В частности, говорится о том, что у Netflix может появиться до 7 миллионов новых подписчиков.

Хотя, всего два месяца назад в Netflix заявляли, что даже не рассчитывают выйти в плюс в этом году. Видеосервис оценил возможные грядущие убытки на 2019 год в 3,5 миллиарда долларов.

Более того, рейтинговая компания Fitch обнародовала данные по долгам платформы — в совокупности они составляют порядка 12 миллиардов долларов. За один только последний год сумма выросла на 60%.

Вероятно, это связано с активным стремлением сервиса развиваться и привлекать как можно больше новых пользователей. В течение 2019 года платформа намерена инвестировать 15 млрд. долл. в закупку и создание контента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.