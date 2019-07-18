Динамо, Заря, Десна и Днепр-1 – против.

В Украине трансляция футбольных матчей Премьер-лиги будет осуществляться двумя вещателями. Такое решение было принято на съёзде представителей клубов высшего дивизиона.

Создание единого телевизионного пула поддержали семь клубов, однако четыре клуба были против такой инициативы. В силу того, что на собрании не присутствовала ФК «Александрия», её голос не был внесён в протокол.

Таким образом, матчи с участием Динамо, Зари, Десны и Днепра-1 будут транслироваться в эфире телеканалов медиахолдинга «1+1» («2+2»), а остальные поединки покажут спортивные телеканалы «Медиа Группы Украина» (Футбол 1 и Футбол 2).

Напомним, ранее сообщалось, что телеканал «Украина» покажет в прямом эфире футбольный матч «Шахтер» – «Динамо», который состоится 28 июля. Команды будут бороться за Суперкубок Украины.

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