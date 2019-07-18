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Установка новых передатчиков должна приблизить Мальту к обеспечению возможности приёма программ цифрового радиовещания в стандарте DAB+ в помещениях по всей территории страны.

Компания Digi B Network, являющаяся оператором мультиплексов DAB+ на Мальте, модернизирует свою сеть передачи сигнала путём установки новых передатчиков с жидкостным охлаждением. Об этом сообщает издание Malta Today.

Жидкостное охлаждение даст устройствам возможность работать с большей мощностью при одновременном снижении тепловой нагрузки. Это увеличивает срок эксплуатации и надёжность работы передатчиков, а увеличение мощности позволит существенно улучшить покрытие.

«Положительные отклики слушателей нас впечатляют, и поэтому мы стремимся поскорее решить проблему с приёмом цифровых радиопрограмм в помещении в отдельных районах страны, отвечая на запрос аудитории. Установка этих передатчиков приблизит нас к обеспечению полного покрытия островов Мальтийского архипелага, что позволит без проблем принимать цифровое радио в домах, – говорит управляющий директор компании Digi B Network Серджио Д’Амико. – Мы запустили платформу First, работающую в стандарте DAB+, а также представили на рынке первую DAB+ автомагнитолу. И вот пришло время сделать Мальту страной со 100% возможностью приёма цифровых радиопрограмм в помещениях. Это не такая уж простая задача, однако мы стремимся воплотить наши планы в реальность, продемонстрировав одно из главных преимуществ DAB над FM».

Компания Digi B Network является оператором DAB платформы на Мальте.

В 2008 году она запустила первую в мире платформу наземного цифрового радиовещания в стандарте DAB+, а в 2010 году разработала первую автомагнитолу, совместимую с данным стандартом, – Bluestate RA557.

В настоящее время компания работает с автопроизводителями над повышением удобства использования автомагнитол.

Напомним, до конца текущего года Сербия планирует перевести радиовещание на цифру.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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