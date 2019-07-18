Установка новых передатчиков должна приблизить Мальту к обеспечению возможности приёма программ цифрового радиовещания в стандарте DAB+ в помещениях по всей территории страны.

Компания Digi B Network, являющаяся оператором мультиплексов DAB+ на Мальте, модернизирует свою сеть передачи сигнала путём установки новых передатчиков с жидкостным охлаждением. Об этом сообщает издание Malta Today.

Жидкостное охлаждение даст устройствам возможность работать с большей мощностью при одновременном снижении тепловой нагрузки. Это увеличивает срок эксплуатации и надёжность работы передатчиков, а увеличение мощности позволит существенно улучшить покрытие.

«Положительные отклики слушателей нас впечатляют, и поэтому мы стремимся поскорее решить проблему с приёмом цифровых радиопрограмм в помещении в отдельных районах страны, отвечая на запрос аудитории. Установка этих передатчиков приблизит нас к обеспечению полного покрытия островов Мальтийского архипелага, что позволит без проблем принимать цифровое радио в домах, – говорит управляющий директор компании Digi B Network Серджио Д’Амико. – Мы запустили платформу First, работающую в стандарте DAB+, а также представили на рынке первую DAB+ автомагнитолу. И вот пришло время сделать Мальту страной со 100% возможностью приёма цифровых радиопрограмм в помещениях. Это не такая уж простая задача, однако мы стремимся воплотить наши планы в реальность, продемонстрировав одно из главных преимуществ DAB над FM».

Компания Digi B Network является оператором DAB платформы на Мальте.

В 2008 году она запустила первую в мире платформу наземного цифрового радиовещания в стандарте DAB+, а в 2010 году разработала первую автомагнитолу, совместимую с данным стандартом, – Bluestate RA557.

В настоящее время компания работает с автопроизводителями над повышением удобства использования автомагнитол.

Напомним, до конца текущего года Сербия планирует перевести радиовещание на цифру.

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