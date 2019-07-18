В то время как подавляющее большинство операторов мобильной связи сосредоточено на запуске 5G-сети в своих странах, компании Swisscom, Elisa и SK Telecom решили совместными усилиями обеспечить своим клиентам возможность международного роуминга в данном стандарте. Об этом пишет Total Telecom.

Благодаря подписанию нового международного соглашения о роуминге, клиенты компаний смогут пользоваться услугами сетей 5G на территории Швейцарии (Swisscom), Финляндии (Elisa) и Южной Кореи (SK Telecom).

«Мы хотим предложить своим клиентам возможность подключения к сетям лучшего качества – как на территории Швейцарии, так и за её пределами. Поэтому мы гордимся тем фактом, что являемся одним из первых провайдеров в мире, способных предлагать возможность подключения к сети 5G за рубежом. И мы продолжим расширять возможности доступа к сетям 5G за пределами нашей страны при поддержке новых партнёров», — говорит глава отдела продуктов и маркетинга и член совета директоров группы компаний Swisscom Дирк Вежбицки.

Для организации межконтинентального роуминга партнёры использовали глобальную 5G-сеть IPX от BICS.

«BICS предлагает провайдерам услуг связи по всему миру непревзойдённое покрытие и качество роуминга с использованием ресурсов всемирной сети IPX, через которую проходит более 50% всего мирового трафика данных; нынешняя успешная реализация межконтинентального проекта роуминга данных в стандарте 5G стало ещё одним подтверждением того, что мы находимся в авангарде развития технологий глобальной мобильности для людей, приложений и вещей», — говорит директор отдела маркетинга и вице-президент по вопросам мобильности и интернета вещей в BICS Микаэль Шахне.

Напомним, Южная Корея стала первой страной мира, в которой была запущена сеть в стандарте 5G. Для этого по всей её территории было смонтировано и введено в эксплуатацию 62 000 базовых станций. С июня текущего года – с момента запуска сети 5G в Южной Корее – число абонентов, подключившихся к ней, достигло отметки в 1,62 миллиона.

В свою очередь Швейцария стала первой страной в Европе, запустившей мобильную сеть в стандарте 5G. Вскоре её примеру последовала Финляндия.

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