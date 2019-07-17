Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания добавил в локальную цифровую сеть Киева еще три телеканала. Теперь в этом списке каналы ОЦЕ, «Центральный» и «8 канал», пишет Телекритика.

Согласно данным, телеканал ОЦЕ, принадлежащий StarLightMedia, «Центральный», перешедший к дочери совладельца «АТБ-маркета» Анне Рыбалке, вошли в компанию «Эра продакшн». А «8 канал», который связывают с губернатором Запорожской области Константином Брылем, стал частью «Экспресс-информ».

Таким образом емкость сети каждой компании была увеличена с 10 каналов до 12. В общей сложности, количество каналов в эфирной цифре Киева выросло до 56.

Напомним, недавно у полтавского телеканала «Центральный» появился новый владелец. Им стала Анна Рыбалка — дочь совладельца «АТБ-маркет» Геннадия Буткевича.

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