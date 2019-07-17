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Cyfrowy Polsat
Источник: Portalmedialny.pl

Польский оператор спутникового платного телевидения Cyfrowy Polsat запустил новое предложение ОТТ-телевидения. Услуга доступна всем пользователям всех провайдеров, сообщает Digital TV Europe.

Новое предложение Evobox Stream даёт пользователям возможность выбирать то, что им интересно смотреть, из девяти пакетов. При этом у зрителей нет каких-либо долгосрочных обязательств. Более того, от услуги можно отказаться через 30 дней.

Компания Cyfrowy Polsat предоставляет пользователям услуги сет-топ-бокс Evobox Stream на условиях предоплаты или заключения контракта. Абоненты, решившие воспользоваться предложением, при подключении получат доступ к более чем 100 телеканалам, среди которых — HBO, Eleven Sports и Polsat Sport Premium, на срок в три месяца, без дополнительной оплаты. Пользователи также могут подключить сет-топ-бокс к своей эфирной антенне для приёма программ наземного цифрового телевидения в стандарте DVBT, чтобы смотреть эфирные телеканалы.

В компании Cyfrowy Polsat заявили, что данное предложение будет доступно на всей территории Польши, без каких-либо ограничений.

Мацей Стец, вице-президент компании Cyfrowy Polsat и Polkomtel по вопросам стратегического развития, называет новое предложение «революционным».

«Если человек имеет в своём доме подключение к Интернету от любого провайдера – он теперь сможет смотреть наши телепрограммы. Смотреть то, что ему интересно, из желаемого пакета, без фиксированной подписки. При этом декодер можно подключать либо к кабелю, либо через WiFi», — отметил он.

Компания Cyfrowy Polsat представила на рынке устройство Evobox в первом квартале – параллельно с новым предложением IPTV, дабы дополнить свои услуги, предоставляемые через спутник.

В первом квартале число абонентов различных услуг группы выросло на 300 000 человек, и таким образом её общая контрактная база достигла отметки в 14,33 миллиона абонентов. База пакетных абонентов группы выросла за год на 18% — до отметки в 1,85 миллиона, что составляет 33% от общей контрактной базы.

Напомним, в апреле польский мобильный оператор Play запустил собственный OTT-сервис — Play Now TV.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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