Международные каналы «Медиа Группы Украина» начали работу на платформе Kartina.TV

«Медиа Группа Украина» заключила контракт с крупнейшим европейским ОТТ оператором Kartina.TV на ретрансляцию международных версий телеканалов «Украина» и НЛО TV — Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Подписчики Kartina.TV, а это 5 миллионов зрителей в странах Европы и Америки, Израиле и ОАЭ, теперь могут смотреть качественный, популярный украинский контент. Сервис Kartina.TV доступен в любой точке мира, где есть интернет.

Александр Ремезовский, директор департамента дистрибуции платных каналов и медиа платформ, комментирует: «Продвижение международных каналов — одна из стратегических задач «Медиа Группы Украина». Партнерство с таким крупным международным игроком как Kartina.TV, открывает большие перспективы, т.к. теперь многомиллионная аудитория по всему миру познакомится с качественным контентом производства Медиа Группы. Мы рады, что украинский контент стирает границы и становится ближе к зрителю в любой точке мира».

Ukraine 1/Ukraine 2 и NLO TV 1/NLO TV 2 — пакет украинских каналов с международными правами для всего мира. Каналы представлены в HD-качестве в режиме 24/7 для провайдеров всех типов (аналоговых, цифровых, спутниковых OTT операторов, и др).

Каналы отличает тематическая дифференциация и вместе они закрывают широкий спектр зрительских интересов.

Ukraine 1/Ukraine 2 – суммарно 800 часов контента в год.

Ukraine 1 – это лучшие украинские сериалы, художественные фильмы, документальные, социальные и информационные программы: сериалы «Певица», «Клан ювелиров», «На линии жизни», «Дворняжка Ляля», «Доктор Ковальчук», скриптед-реалити «Реальная мистика», «Агенты справедливости» и др. Ukraine 2 – программы и шоу: «Говорит Украина», «Миссия: красота», «Свекровь или невестка», «Лучший повар на селе» и др.

NLO TV 1/NLO TV 2 – в общем не менее 400 часов уникального контента в год.

NLO TV 1 – это лучшие юмористические сериалы и развлекательные программы («Как закалялся стайл», «Суперкопы», «Сышышьшоу», «Мамахохотала» и др.). NLO TV 2 – шоу и передачи с обучающими элементами («Чистоплюи», «Раздолбаи», «Еврочекин» и др). Лайфхаки, необычные путешествия, эксперименты, приправленные острым юмором для самой требовательной аудитории.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.