В связи с активным развитием интернета вещей, в мире растет количество вирусных атак на умные гаджеты, технику и электронику. За прошедший год было зафиксировано в четыре раза больше случаев захвата вредоносным ПО, передает портал Известия.

Согласно данным исследования лаборатории «Доктор Веб», в 2018 году количество вирусных атак на умную технику составило 99,2 миллиона, в то время как годом ранее эта цифра не превышала 23,7 миллиона.

Более того, прогнозы аналитиков на текущий год совсем неутешительны: уже на сегодня зарегистрировано 71,5 миллиона случаев вмешательства вредоносного ПО в работу IoT. А к концу 2019 можно ожидать более 100 миллионов подобных инцидентов.

Как рассказывают специалисты, чаще всего злоумышленники проникают в устройства для проведения DDoS-атак (перезагружают интернет-ресурсы), управления техникой без ведома владельца, кражи данных и даже майнинга криптовалюты.

Важно отметить, что число кибератак, как и их сложность, в дальнейшем будет только увеличиваться. По мнению экспертов, это связано даже не столько с развитием IoT, сколько с наплевательским отношением пользователей к собственной кибербезопасности. Ведь обезопасить себя несложно: не использовать стандартные пароли, не доверять малоизвестным производителям и вовремя обновлять ПО.

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