В свете неутихающего скандала, связанного с противостоянием Huawei и американского правительства, китайский техногигант сделал новое громкое заявление. Компания уверена, что уже к 2021 году сможет обеспечить свою полную техническую независимость от США, передает НВ.ua.

Заместитель исполнительного директора Huawei France Чжан Минган заявил, что на полное «освобождение» от связей с Америкой китайскому производителю понадобится около двух лет. Он уверен, что после этого компания сможет стать «сильнее, чем раньше».

Над чем именно сейчас работает Huawei, Минган не сообщил. Однако, есть информация, что китайский техногигант разрабатывает альтернативную ОС для Android, а его дочерняя компания HiSilicon занимается процессорами, не использующими патенты США.

Напомним, вся эпопея началась с указа американского Президента Дональда Трампа о запрете использования оборудования Huawei, в связи с опасениями шпионажа со стороны Китая и угрозы национальным интересам США.

С тех пор от сотрудничества с китайским производителем отказалось множество крупнейших технических и телеком-компаний США (Google, Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom) и Японии (Panasonic, SoftBank, KDDI (au), NTT Docomo). Также взаимодействия с техногигантом прекратили Wi-Fi Alliance и Корпорация Microsoft.

Ответ Huawei не заставил себя долго ждать. В конце мая компания подала иск против решения Президента США с целью добиться его пересмотрения в суде и как следствие — признания его неконституционным.

А совсем недавно Трамп пообещал снять ограничения на продажу оборудования Huawei в связи с недовольством множества американских технокомпаний. Однако пока американский президент не спешит предпринимать какие-либо действия. Не был установлен даже срок снятия ограничений.

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