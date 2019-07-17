Антимонопольный комитет Украины решил поставить точку в пререканиях с сотовыми операторами по поводу периода тарификации. У «мобильной тройки» есть месяц, чтоб вернуться к старым стандартам расчета абонентов, передает UBR.

АМКУ намеревался устранить 4-недельную тарификацию еще в марте. Регулятор признал незаконным взимание абонплаты с пользователей с такой периодичностью.

Установленный законом период взимания абонплаты — один календарный месяц. Однако в прошедшем году операторы связи стали практиковать переход на 4-недельную тарификацию, получая таким образом плату за лишний 13-й месяц в году.

В связи с этим Антимонопольный комитет открыл дело против Kyivstar, Vodafone и lifecell, требуя возвращения на старые стандарты взимания абонплаты. В противном случае регулятор пригрозил самостоятельно пересмотреть тарифы и оштрафовать всю тройку.

Однако, вся тройка отреагировала негативно. В частности, Киевстар заверил, что не будет ничего менять, ссылаясь на законодательство, отдельные пункты которого разрешают операторам самостоятельно распоряжаться тарифами.

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