Пиратское распространение контента по-прежнему остаётся проблемой для Италии. Однако, исследование агентства Ipsos показало, что в 2018 году количество нелегальных действий, связанных с нарушением авторских прав, снизилось на 8% в сравнении с предыдущими годами. Об этом пишет деловое издание Advanced Television.

Согласно данным, уровень пиратства сегодня находится на отметке в 38%. Среди наиболее «излюбленного» нарушителями контента на первом месте стоят фильмы (33%), на втором – сериалы (21%), а далее следуют телепрограммы (20%).

Тем не менее, пиратство в сфере прямых трансляций спортивных мероприятий продолжает расти: 4,7 миллиона итальянцев признают, что смотрели нелегально прямые потоковые трансляции на своих устройствах (ПК, планшеты, смартфоны, смарт-ТВ). Годом ранее таких насчитывалось 3,5 миллиона.

Авторы исследования насчитали 22 миллиона зафиксированных случаев пиратского доступа к спортивному контенту (главным образом, трансляциям футбольных матчей, соревнований Formula 1 и MotoGP).

Четверть всех случаев нарушения авторских прав происходит с использованием технологии IPTV – число потребителей пиратского контента в данном секторе перевалило за 5 миллионов (при 3 миллионах на момент подготовки предыдущего исследования). Цифровые платформы по-прежнему остаются основной средой предоставления нелегального доступа (33%), а доля скачиваний и P2P составляет 20%.

По примерным подсчётам, аудиовизуальная индустрия Италии по причине пиратства недополучает доходов на сумму в 600 миллионов евро, при этом в зоне риска – 6 000 рабочих мест. Более того, негативное влияние пиратства на итальянскую экономику в целом ещё выше: 1,08 миллиарда евро недополученного дохода во всех секторах экономики, 455 миллионов евро дефицита ВВП и 203 миллиона евро неуплаченных налогов.

Напомним, в начале месяца Английская Премьер-лига заявила о планах расширить действие своей программы по блокировке нелегальных потоковых трансляций на территорию Ирландии. В иске, поданном в Верховный суд Британии, Лига требует от ряда провайдеров закрыть своим абонентам доступ к пиратским сайтам и серверам, через которые ведутся трансляции контента Премьер-лиги.

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