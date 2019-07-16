Компания Euronews подписала соглашение с сербской медиа-группой HD-WIN, предусматривающее запуск проекта Euronews Serbia, включающего в себя информационный телеканал и цифровую платформу, ориентированные на аудиторию, говорящую по-сербски.

Данный шаг является частью стратегии компании Euronews, цель которой заключается в том, чтобы стать первой «глобальной» медиа-организацией, предлагающей контент, адаптированный для локальной аудитории, и следует за запуском в ноябре прошлого года телеканала Euronews Albania.

Компания HD-WIN, принадлежащая оператору телекоммуникаций Telekom Srbija и занимающаяся трансляцией спортивных телеканалов, выигрывает от сотрудничества с компанией Euronews, обладающей неплохой репутацией в сфере независимой журналистики. В свою очередь, компания Euronews выиграет от получения контента, изготовленного в рамках локальной франшизы в регионе, представляющем для неё особый интерес в плане новостей.

В редакции, созданной и управляемой Euronews, будут трудиться 80 сотрудников, нанятых в Сербии.

«Запуск проекта Euronews Serbia является очередным подтверждением того, насколько надёжным и привлекательным является бренд Euronews», – говорит генеральный директор компании Euronews Майкл Петерз.

Он добавил, что Euronews Serbia «будет независимым медиа – собственно, именно таким всегда и была компания Euronews».

Генеральный директор компании Telekom Srbija Предраг Чулибрк комментирует: «Для нас является огромной честью возможность предложить зрителям в Сербии и во всём регионе новый новостной канал, вещающий на сербском языке и адресующий свои программы местной аудитории, а также то, что мы создаём его под брендом, в соответствии со стандартами и в сотрудничестве с одним из ведущих медиа-домов в Европе и всём мире».

В настоящее время компания Euronews вещает на 12 языках. В прошлом году совместно с группой IN Media компания Euronews запустила проект Euronews Albania, объединивший в себе телеканал и цифровую платформу, работающие для граждан Албании, а также говорящих по-албански жителей Косово, Македонии и Черногории.

Напомним, летом 2017 года американский вещатель NBCNews стал владельцем четверти акций телеканала Euronews.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.