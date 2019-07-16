Власти США призвали технические компании к более активному участию в глобальных органах по стандартизации технологий связи. Таким образом, считает Америка, можно будет контролировать влияние Китая, передает Iot.ru.

Согласно данным, член Палаты представителей США Майкл МакКол высказал предложение расширить влияние США на заседаниях всемирных органов по стандартизации в связи с тем, что немалую часть присутствующих на таких мероприятиях составляют китайские компании.

Америку беспокоит не столько финансовая сторона вопроса, сколько опасения шпионажа со стороны КНР. Ибо, как предполагают в Америке, Китай, получив контроль над технологиями 5G, сможет использовать их для слежки.

Напомним, в апреле Соединённые Штаты обратились к Международному союзу электросвязи (ITU) с предложением рекомендовать стандарт цифрового телевизионного вещания ATSC 3.0 для использования во всех странах мира. Америка нацелена на максимальное продвижение собственного стандарта цифрового ТВ в мире.

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