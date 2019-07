Японские телеком-гиганты примкнули к патентному пулу HEVC Advance

В организации HEVC Advance, являющейся независимым администратором лицензирования, сообщили о том, что японские компании Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), NTT DOCOMO и SK Telecom стали участниками программы лицензирования Патентный пул HEVC Advance HEVC/H.265. Благодаря этому шагу в лицензию HEVC Advance, охватывающую более 7000 всемирных патентов, связанных со стандартом HEVC/H.265, включаются и патенты, принадлежащие NTT, DOCOMO и SK Telecom.

В HEVC Advance регулярно сообщают о пополнении списка владельцев патентов, в число которых входят, в частности, такие компании как BenQ Corp., Coship Electronics, Jiuzhou Electric, SDMC Technology, Changhong Network Technologies, Tatung Corp., Sonopress GmbH, Bosch GmbH, Schwaiger GmbH, Avtex Limited, SB Electronics B.V., Razer (Asia-Pacific) Pte., Axis Communications, Genetec Inc., Hitachi Industry & Control Solutions, Ltd, DMM.com LLC, Maspro Denkoh Corp., Kumahira Co., Ltd. и Memory-Tech Holding Inc.

«Мы рады тому, что такие признанные лидеры сектора технологий и IP, как NTT, DOCOMO и SK Telecom доверили HEVC Advance вопрос выдачи лицензий на принадлежащие им важнейшие патенты, связанные с HEVC/H.265, – говорит генеральный директор HEVC Advance Питер Моллер. – Благодаря росту доверия к нашей программе лицензирования и быстро растущему списку держателей лицензий, HEVC Advance делает важный шаг вперёд на пути к достижению поставленных целей, которые заключаются в том, чтобы сделать преимущества технологии HEVC доступными всем потребителям».

HEVC Advance – независимая компания-администратор лицензирования, созданная для координации деятельности, связанной с разработкой, администрированием и управлениями патентами, собранными в пул HEVC/H.265, с целью выдачи лицензий. HEVC Advance обеспечивает прозрачный и эффективный механизм лицензирования патентованной технологии HEVC.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.