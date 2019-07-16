У полтавского телеканала «Центральный» появился новый владелец. Им стала Анна Рыбалка — дочь совладельца «АТБ-маркет» Геннадия Буткевича, пишет Телекритика.

Согласно данным, ранее телеканалом владел бывший депутат Полтавского областного совета и один из лидеров общественного движения «Наш дом – Полтава» Александр Залужный. Однако в апреле цифровая лицензия «Центрального» была переоформлена на нового владельца.

Отмечается, что Анна Рыбалка ранее была женой нардепа от «Радикальной партии» Сергея Рыбалки. Также она имеет юридическое образование, является мастером спорта по теннису, актрисой, теле- и радиоведущей.

Напомним, в апреле владельцев сменил оператор национальной цифровой телесети «Зеонбуд». Пять граждан Латвии получили 75% компании.

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