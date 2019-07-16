NASA совместно с компанией Made in Space протестирует сборку спутника непосредственно на орбите. Испытательный корабль будет запущен в 2022 году, передает Хайтек+.

Согласно данным, в ходе сотрудничества NASA предоставит свои ресурсы компании Made in Space, которая разработает корабль для 3D-печати Achinaut One. Космический аппарат будет отправлен в космос с помощью ракеты-носителя Electron.

«После выхода на околоземную орбиту аппарат начнет печатать две балки длиной по 10 метров по бокам корабля, на которых будут развернуты солнечные панели. Они смогут вырабатывать в пять раз больше энергии, чем аналогичные панели такой же площади», — пишет ресурс.

Такое решение необходимо, дабы упростить процесс выведения спутников на орбиты. Поскольку ракеты-носители могут поднимать ограниченный вес, возможность отправлять в космос только детали для дальнейшей сборки на месте смогла бы разрешить эту проблему.

Отмечается, что в случае успешного тестирования технологии могут быть использованы в различных направлениях: производство коммуникационных антенн, больших космических телескопов, создание платформы для отправки людей на Луну, полета на Марс и т.д.

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