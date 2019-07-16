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Спутник / Satellite
Фото: Keysight Technologies Satellite Communication

Индонезии принадлежат права на использование орбитальной позиции 113 градусов восточной долготы, однако она должна занять данную точку рабочим спутником, чтобы не потерять её.

Правила Международного союза электросвязи (ITU) накладывают на спутниковых операторов обязательства реализовывать свои утвёрждённые схемы до определённых дат. В случае с Индонезией – это август 2019 года.

В августе 2012 года Министерство связи и информатики Индонезии направило в ITU заявку на использование орбитальной данной позиции, указав, что спутник, который будет в ней работать, получил название Palapa-C1-B. В ITU дали Индонезии 7 лет на то, чтобы задействовать данную орбитальную позицию.

В мае 2017 года Индонезия заключила контракт с китайской компанией China Great Wall Industry Corp, занимающейся строительством спутников. Однако в данном контракте указано, что новый спутник должен быть запущен не ранее июня 2020 года.

И это – головная боль для Индонезии. Страна уже имеет спутник, работающий в данной орбитальной позиции (Palapa D), однако аппарат использует далеко не все частоты, указанные в заявке, поданной в ITU.

Обычно в подобной ситуации операторы арендуют или даже покупают спутник, способный работать на необходимых частотах, однако в данном конкретном случае это оказалось невозможным, поскольку требуется HTS-аппарат (с повышенной пропускной способностью), — заявили в министерстве.

Поэтому Индонезия обратилась в ITU с просьбой о продлении срока. В издании Space Intel Report полагают, что данное разрешение будет предоставлено в силу того, что Индонезия является развивающейся страной. Однако пока в ITU не примут положительного решения, в Министерстве связи и информатики Индонезии сохранится обеспокоенность.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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