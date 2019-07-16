Индонезии принадлежат права на использование орбитальной позиции 113 градусов восточной долготы, однако она должна занять данную точку рабочим спутником, чтобы не потерять её.

Правила Международного союза электросвязи (ITU) накладывают на спутниковых операторов обязательства реализовывать свои утвёрждённые схемы до определённых дат. В случае с Индонезией – это август 2019 года.

В августе 2012 года Министерство связи и информатики Индонезии направило в ITU заявку на использование орбитальной данной позиции, указав, что спутник, который будет в ней работать, получил название Palapa-C1-B. В ITU дали Индонезии 7 лет на то, чтобы задействовать данную орбитальную позицию.

В мае 2017 года Индонезия заключила контракт с китайской компанией China Great Wall Industry Corp, занимающейся строительством спутников. Однако в данном контракте указано, что новый спутник должен быть запущен не ранее июня 2020 года.

И это – головная боль для Индонезии. Страна уже имеет спутник, работающий в данной орбитальной позиции (Palapa D), однако аппарат использует далеко не все частоты, указанные в заявке, поданной в ITU.

Обычно в подобной ситуации операторы арендуют или даже покупают спутник, способный работать на необходимых частотах, однако в данном конкретном случае это оказалось невозможным, поскольку требуется HTS-аппарат (с повышенной пропускной способностью), — заявили в министерстве.

Поэтому Индонезия обратилась в ITU с просьбой о продлении срока. В издании Space Intel Report полагают, что данное разрешение будет предоставлено в силу того, что Индонезия является развивающейся страной. Однако пока в ITU не примут положительного решения, в Министерстве связи и информатики Индонезии сохранится обеспокоенность.

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