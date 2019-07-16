HDR Dynamic Mapping интегрирован в спецификации стандарта DVB

Консорциум DVB добавил Динамическое отображение HDR в свою спецификацию аудиовизуального кодирования.

DVB – индустриальный консорциум, разрабатывающий открытую совместимую техническую спецификацию для доставки услуг цифровых медиа и вещания, заявил об очередном обновлении своей спецификации, описывающей принципы компрессирования видео и звука в широковещательных и широкополосных приложениях, включив в неё решения для Динамического отображения HDR (HDR Dynamic Mapping, HDR DM).

Донное решение позволяет приёмному устройству – к примеру, телевизору – адаптировать видеосигнал с поддержкой расширенного динамического диапазона к техническим характеристикам конкретного дисплея. Обновлённая спецификация была одобрена Руководящим советом DVB в Женеве в начале июля текущего года.

ETSI TS 101 154 является одной из ключевых спецификаций DVB. Она определяет те принципы, по которым происходит компрессирование видео и звука в системах спутникового, кабельного и наземного эфирного вещания, а также при доставке контента через широкополосные сети. Добавление к ней функции HDR DM даёт создателям контента и производителям устройств средства и возможности для адаптации видеоконтента к техническим характеристикам дисплея таким образом, чтобы он как можно точнее отображал картинку, созданную в условиях эталонной среды просмотра.

«Концерт DVB предоставил индустрии спецификацию, необходимую для успешного развёртывания служб UHD, – заявил председатель правления DVB Питер МакАвок. – Динамическое отображение HDR является важным элементом экосистемы, помогающим вещателям и прочим поставщикам контента получить уверенность в том, что их видео выглядит на каждом из дисплеев настолько хорошо, насколько это только возможно».

Три системы HDR DM

Спецификация аудиовизуального компрессирования, разработанная в DVB, предусматривает два способа подачи видеоконтента с поддержкой HDR. А именно – Hybrid Log Gamma (HLG10) и Perceptual Quantizer (PQ-10). Решение HDR DM подходит лишь ко второму из них.

Существует немалая потенциальная выгода от возможности «привязать» HDR, откалиброванный на эталонном мониторе, к телевизорам с низкой производительностью, типичным для потребительской среды. Решение DM облегчает этот процесс, размещая в битовый поток HDR видео, информацию для динамического отображения (DMI).

В новую версию TS 101 154 были включены три решения для HDR DM:

SMPTE ST 2094-10 – Dynamic Metadata for Color Volume Transform – Приложение №1.

ETSI TS 103 433-2 (SL-HDR2) – система High-Performance Single-Layer High Dynamic Range (HDR) для использования в устройства потребительской электроники; Часть 2: Системы HDR на основе расширенных переходных функций системы Perceptual Quantization (PQ).

SMPTE ST 2094-10 – Dynamic Metadata for Color Volume Transform – Приложение №4.

Обновлённая спецификация была опубликована под кодом DVB BlueBook A001 и будет передана в ETSI для публикации под кодом TS 101 154 V2.6.1. Также с целью поддержки HDR DM были обновлены спецификации DVB для передачи Служебной информации (DVB-SI) и динамического адаптивного потокового вещания Dynamic Adaptive Streaming через HTTP (DVB-DASH). Изменения будут отражены в установленном порядке в соответствующих стандартах ETSI.

После утверждения спецификации рабочая группа Технического модуля DVB по вопросам компрессии аудио и видео (TM-AVC) продолжит работу по проверке и валидации, оказывая тем самым помощь внедрению новых решений.

DVB представляет собой индустриальный консорциум, объединяющий в себе вещательные компании, производителей, операторов сетей, разработчиков программного обеспечения, регуляторные органы и прочие организации со всего мира, занимающиеся вопросами, связанными с разработкой открытой совместимой технической спецификации для глобальной доставки цифровых мультимедийных и вещательных услуг. Спецификации DVB охватывают все аспекты цифрового телевидения – начиная от вопросов передачи сигнала, интерфейсов, систем условного доступа и до интерактивности для услуг цифрового видео, аудио и данных. Консорциум DVB доминирует в секторе цифрового вещания – спецификацию DVB используют тысячи вещательных компаний по всему миру. Сотни производителей предлагают DVB совместимое оборудование. На сегодняшний день в мире было продано более миллиарда DVB ресиверов.

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