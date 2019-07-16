Домой Новости HDR Dynamic Mapping интегрирован в спецификации стандарта DVB

HDR Dynamic Mapping интегрирован в спецификации стандарта DVB

Борис Скуратовский
-
ПОДЕЛИТЬСЯ
логотип 4K HDR Ultra HD

Консорциум DVB добавил Динамическое отображение HDR в свою спецификацию аудиовизуального кодирования.

DVB – индустриальный консорциум, разрабатывающий открытую совместимую техническую спецификацию для доставки услуг цифровых медиа и вещания, заявил об очередном обновлении своей спецификации, описывающей принципы компрессирования видео и звука в широковещательных и широкополосных приложениях, включив в неё решения для Динамического отображения HDR (HDR Dynamic Mapping, HDR DM).

Донное решение позволяет приёмному устройству – к примеру, телевизору – адаптировать видеосигнал с поддержкой расширенного динамического диапазона к техническим характеристикам конкретного дисплея. Обновлённая спецификация была одобрена Руководящим советом DVB в Женеве в начале июля текущего года.

ETSI TS 101 154 является одной из ключевых спецификаций DVB. Она определяет те принципы, по которым происходит компрессирование видео и звука в системах спутникового, кабельного и наземного эфирного вещания, а также при доставке контента через широкополосные сети. Добавление к ней функции HDR DM даёт создателям контента и производителям устройств средства и возможности для адаптации видеоконтента к техническим характеристикам дисплея таким образом, чтобы он как можно точнее отображал картинку, созданную в условиях эталонной среды просмотра.

«Концерт DVB предоставил индустрии спецификацию, необходимую для успешного развёртывания служб UHD, – заявил председатель правления DVB Питер МакАвок. – Динамическое отображение HDR является важным элементом экосистемы, помогающим вещателям и прочим поставщикам контента получить уверенность в том, что их видео выглядит на каждом из дисплеев настолько хорошо, насколько это только возможно».

Три системы HDR DM

Спецификация аудиовизуального компрессирования, разработанная в DVB, предусматривает два способа подачи видеоконтента с поддержкой HDR. А именно – Hybrid Log Gamma (HLG10) и Perceptual Quantizer (PQ-10). Решение HDR DM подходит лишь ко второму из них.

Существует немалая потенциальная выгода от возможности «привязать» HDR, откалиброванный на эталонном мониторе, к телевизорам с низкой производительностью, типичным для потребительской среды. Решение DM облегчает этот процесс, размещая в битовый поток HDR видео, информацию для динамического отображения (DMI).

В новую версию TS 101 154 были включены три решения для HDR DM:

  • SMPTE ST 2094-10 – Dynamic Metadata for Color Volume Transform – Приложение №1.
  • ETSI TS 103 433-2 (SL-HDR2) – система High-Performance Single-Layer High Dynamic Range (HDR) для использования в устройства потребительской электроники; Часть 2: Системы HDR на основе расширенных переходных функций системы Perceptual Quantization (PQ).
  • SMPTE ST 2094-10 – Dynamic Metadata for Color Volume Transform – Приложение №4.

Обновлённая спецификация была опубликована под кодом DVB BlueBook A001 и будет передана в ETSI для публикации под кодом TS 101 154 V2.6.1. Также с целью поддержки HDR DM были обновлены спецификации DVB для передачи Служебной информации (DVB-SI) и динамического адаптивного потокового вещания Dynamic Adaptive Streaming через HTTP (DVB-DASH). Изменения будут отражены в установленном порядке в соответствующих стандартах ETSI.

После утверждения спецификации рабочая группа Технического модуля DVB по вопросам компрессии аудио и видео (TM-AVC) продолжит работу по проверке и валидации, оказывая тем самым помощь внедрению новых решений.

DVB представляет собой индустриальный консорциум, объединяющий в себе вещательные компании,  производителей, операторов сетей, разработчиков программного обеспечения, регуляторные органы и прочие организации со всего мира, занимающиеся вопросами, связанными с разработкой открытой совместимой технической спецификации для глобальной доставки цифровых мультимедийных и вещательных услуг. Спецификации DVB охватывают все аспекты цифрового телевидения – начиная от вопросов передачи сигнала, интерфейсов, систем условного доступа и до интерактивности для услуг цифрового видео, аудио и данных. Консорциум DVB доминирует в секторе цифрового вещания – спецификацию DVB используют тысячи вещательных компаний по всему миру. Сотни производителей предлагают DVB совместимое оборудование. На сегодняшний день в мире было продано более миллиарда DVB ресиверов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияИндонезия рискует потерять права на орбитальную позицию 113 гр.в.д.
Следующая публикацияКонтролировать Китай: США хочет расширить влияние на глобальные органы по стандартизации технологий связи
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА