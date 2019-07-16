Несмотря на рост влияния цифровых потоковых платформ, Индия, похоже, не намерена отказываться от старого доброго спутникового телевидения.

Согласно информации, представленной в отчёте «Индикатор эффективности 2019», подготовленном Регуляторным органом в области телекоммуникаций Индии (Trai), в 2019 финансовом году сектор услуг DTH демонстрирует существенный рост: в частности, в период с 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 количество активных подписчиков выросло на 4.91 миллиона.

В 2018 финансовом году прирост подписчиков в секторе DTH составил 3.92 миллиона.

Кроме того в отчёте говорится о том, что по состоянию на 31 марта 2019 года чистая активная абонентская база DTH составила примерно 72.44 миллиона подписчиков, распределённых между пятью провайдерами. Для сравнения – по состоянию на конец предыдущего квартала абонентская база насчитывала 70.49 миллиона подписчиков. И это – не считая пользователей бесплатной DTH-платформы Doordarshan. На индийском рынке услуг DTH доминирует компания Dish TV (40%), за которой расположились Tata Sky (25%) и Airtel TV (22%).

Далее на страницах отчёта говорится о том, что в настоящее время в Индии работает 328 платных телеканалов, среди которых 229 вещают в режиме стандартной чёткости (SD), а 99 – в режиме высокой чёткости (HD). Количество платных спутниковых телеканалов за 2019 год выросло на 20 (с 308 до 328); в 2018 финансовом году рост составил 13 единиц. Общее количество спутниковых телеканалов выросло за тот же период с 875 до 902.

Рост в спутниковом секторе (и в особенности – рост количества платных телеканалов) происходит несмотря на то, что в Trai утвердили так называемый «Новый тарифный порядок» (NTO), согласно которому потребитель может выбирать телеканалы, которые он желает смотреть, и оплачивать доступ исключительно к ним по установленным вещателями максимальным розничным ценам (MRP), в отличие от прежней практики «пакетных» предложений.

«На деле вердикт Trai предоставил операторам DTH большую выгоду, а потребителям – лучшее соотношение цены и качества», – говорит глава отдела корпоративного маркетинга в Dish TV India Ltd Сухприт Сингх. Он добавил, что рост в сегменте DTH можно рассматривать как часть общего роста потребления видео в Индии, другой частью которого являются потоковые платформы. При этом они не «откусывают» от аудитории DTH провайдеров. Кроме того интерес аудитории телевидения в этом году подогревался такими масштабными событиями, как выборы в Локк-Сабха и Чемпионат мира по крикету. После внедрения нового тарифного режима ряд вещателей (в частности, Star India и Zee) убрали свои FTA-каналы с платформы DD Free Dish, переведя их на платную модель. При этом DTH службы не останавливаются и продолжили расширяться в гонке за лидерство. К примеру, провайдер Dish TV запустил потоковое ОТТ-приложение, получившее название Watcho.

«Несмотря на то, что и DTH, и кабельное телевидение являются цифровыми платформами, именно DTH может предложить полную гибкость, давая возможность зрителям мгновенно выбирать пакет, отдельно для каждой комнаты, и менять его так часто, как это только необходимо. Именно это удобство для пользователей и обеспечивает более высокий рост в секторе DTH», – говорит генеральный и управляющий директор Tata Sky Гарит Нагпал.

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