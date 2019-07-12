В ближайшие несколько лет можно ожидать небывалого роста рынка OLED-телевизоров в Китае. Премиум-телевизоры продолжают падать в цене и приобретать все больший спрос среди пользователей, пишет Синьхуа.

Как заявил президент консалтинговой компании All View Cloud Вэнь Цзяньпин, уже в этом году продажи OLED-телевизоров увеличатся до 380 тысяч единиц, а в следующем — до 800 тысяч.

Он считает, что благодаря своей относительной новизне и использованию инновационных технологий OLED-панели на сегодня привлекают все больше потенциальных покупателей, в отличие от уже «приевшихся» LCD.

«OLED-телевизоры — это направление развития телевизионной индустрии в будущем, а также возможность для производителей телевизоров увеличить прибыль», — считает Цзяньпин.

Напомним, годовой отчет Futuresource Consulting показал, как OLED TV и модели с большой диагональю стимулируют возрождение рынка телевизоров. К концу 2018 году мировые поставки телевизоров выросли примерно до 3%, а рост товарооборота поднялся до уровня 7%.

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