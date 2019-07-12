Интертелеком намерен подать заявку на 4G. Компания планирует обменять частоты, задействованные под CDMA-связь, на лицензию на внедрение технологий четвертого поколения, передает Лига.Tech.
Как уточнили в компании, при этом Интертелеком сохранит достаточный объем радиочастотного ресурса для обслуживания абонентов CDMA-850.
Отмечается, что на данный момент уже 30% базовых станций компании могут работать по технологии LTE.
Напомним, в начале месяца НКРСИ обратилась к Киевстару и Интертелекому с предложением произвести обмен частотами с другими операторами, дабы распространить связь 4G на всей территории Украины.
Киевстар согласился поделиться частотами, однако взамен потребовал компенсацию.
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