Интертелеком намерен подать заявку на 4G. Компания планирует обменять частоты, задействованные под CDMA-связь, на лицензию на внедрение технологий четвертого поколения, передает Лига.Tech.

Как уточнили в компании, при этом Интертелеком сохранит достаточный объем радиочастотного ресурса для обслуживания абонентов CDMA-850.

Отмечается, что на данный момент уже 30% базовых станций компании могут работать по технологии LTE.

Напомним, в начале месяца НКРСИ обратилась к Киевстару и Интертелекому с предложением произвести обмен частотами с другими операторами, дабы распространить связь 4G на всей территории Украины.

Киевстар согласился поделиться частотами, однако взамен потребовал компенсацию.

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