На азиатском рынке был представлен первый 5G-смартфон от Huawei. В США продажи HUAWEI Mate 20 X анонсированы не были, передает Интерфакс.

Сообщается, что новое устройство имеет дисплей диагональю 7,5 дюймов, три камеры разрешением в 40, 20 и 8 Мп, 6Гб оперативной памяти и аккумулятор, емкостью 4 200 мАч.

Продажи HUAWEI Mate 20 X начнутся уже со следующей недели в Кувейте, а в Китае — с 26 июля. По предварительным данным, цена смартфона составит порядка 1 100 долларов.

Напомним, после выхода корейского Samsung Galaxy S10 5G, практически сразу же мир увидели смартфоны с поддержкой пятого поколения от трех мировых производителей: Huawei Mate 20 X 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G и Oppo Reno 5G. Их стоимость составила 982, 833 и 983 доллара соответственно.

Позже вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг рассказал, что стоимость смартфонов с поддержкой сети пятого поколения постепенно падает. Уже через год, по его словам, можно будет приобрести такое устройство за чуть более 7,5 тысячи гривен.

В свою очередь аналитическая компания Canalys обнародовала прогноз касательно состояния рынка смартфонов на ближайшие годы. Уже в 2023 году доля устройств с поддержкой 5G будет составлять больше половины всех поставляемых телефонов.

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