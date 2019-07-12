Франция обложит налогом крупнейших производителей техники. Техногиганты будут отправлять в казну страны 3% от годовых доходов, передает 3DNews.

«Согласно новому налогообложению, с любой компании, оказывающей цифровые услуги, с годовым доходом более 750 млн евро, из которых не менее 25 млн евро генерируется во Франции, будет взиматься сбор с годового доходя в размере 3%. Налог в основном нацелен на тех, кто использует данные пользователей для продажи интернет-рекламы», — сообщает ресурс.

По предварительным подсчетам, благодаря этому налогу, казна Франции пополнится примерно на 500 миллионов евро.

Отмечается, что Америка таким решением осталась недовольна. Власти США полагают, что это свидетельствует о предвзятом отношении Франции к американским технологическим компаниям.

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