В России стартовала разработка 5G-оборудования. Созданием техники занялся концерн «Созвездие» («Ростех»), передает Известия.
Согласно данным, будут разработаны отечественные решения для сетей пятого поколения согласно международным стандартам 3GPP. Также в планах создание оборудования для подавления GSM-сигналов и решения для обнаружения и противодействия беспилотникам.
По словам гендиректора «Созвездия» Алексея Бочарова, особое внимание будет уделено решениям для IoT, в частности для транспорта, промышленности и энергетики.
Напомним, в начале месяца заместитель руководителя департамента информационных технологий российской столицы Александр Горбатько заявил, что уже через два года вся Москва может быть покрыта сетью 5G.
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