YouTube внес коррективы в систему защиты авторских прав. В частности, нововведения смогут облегчить жизнь видеоблогерам, пишет The Verge.
Сообщается, что изменения связаны с формой подачи жалоб на нарушение авторского права. Ранее правообладатели в своих заявлениях не указывали конкретный отрывок из видео, в котором, по их мнению, контент использовался нелегально. Вследствие чего блогеры не знали, как именно исправить этот недочет.
Теперь же киностудии, звукозаписывающие лейблы и т.д. обязаны отмечать временные рамки ролика, в которых они зафиксировали нарушение. В связи с этим создатели видео смогут проверить законность претензии и в случае чего — ликвидировать момент с нелегальным контентом. После этого все обвинения с владельца канала будут сняты.
Напомним, в прошлом месяце YouTube изменил систему рекомендаций видео, предложив пользователям новые функции, а также больше контента.
Ранее YouTube регулярно внедрял всевозможные ограничения, связанные с защитой прав несовершеннолетних пользователей. На сегодняшний день платформа уже перенесла большую часть детского контента в YouTube Kids, а для тех, которые остались на основном сервисе, ввела некоторые меры предосторожности.
В частности, были отключены комментарии к видео с участием несовершеннолетних, сокращены рекомендации, а также удалены ролики, нарушающие правила сообщества в отношении безопасности детей.
Что касается последних изменений, видеосервис запретил пользователям до 13 лет вести прямые трансляции без присутствия взрослых. За нарушение владельцы каналов будут лишены права вести стримы.