Мобильные операторы Беларуси намерены исключить возможность случайных платных подписок. Теперь пользователи будут дважды подтверждать приобретение этой услуги, передает Белновости.

Согласно данным, после подписки абоненты будут получать уведомление, в котором указывается вся информация об услуге крупным шрифтом. Только после ознакомления с ней пользователь сможет подтвердить подписку или аннулировать ее.

Кроме того, после активации платного доступа всем абонентам периодически будут приходить сообщения с напоминанием о том, что они подключены к платной услуге.

Отмечается, что в апреле текущего года аналогичное решение было инициировано для платных интернет-подписок. В связи с желанием исключить случайные и неосознанные решения пользователей за разработку такого проекта взялись и сотовые операторы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.