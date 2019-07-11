Оператор цифрового и спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС подвел итоги развития собственной ОТТ-платформы во втором квартале 2019 года.

Во втором квартале 2019 года общее количество платящих абонентов ОТТ-платформы НТВ-ПЛЮС выросло более чем на 10% по сравнению с первым кварталом текущего года и превысило 55000 человек.

Наиболее популярной среди зрителей ОТТ-платформы, не пользующихся услугами спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС, оставалась модель просмотра по подписке, её оформили больше половины пользователей. По сравнению с первым кварталом 2019 года число этих абонентов выросло на 9 %, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более чем вдвое.

Для того чтобы пользоваться услугами ОТТ-сервисов НТВ-ПЛЮС, не обязательно быть «спутниковым» абонентом оператора. «Спутниковые» абоненты имеют возможность воспользоваться услугой «Онлайн ТВ (Мультискрин)», которая позволяет смотреть телеканалы, входящие в «спутниковую» подписку, на любых цифровых устройствах. Зрители спутникового телевидения НТВ-ПЛЮС составляют 26% от общего числа платящих абонентов ОТТ-платформы.

«Недавно приложение НТВ-ПЛЮС для Smart TV появилось на телевизорах LG. Учитывая, что онлайн телевидение НТВ ПЛЮС также доступно на сайте ntvplus.tv, в мобильных приложениях для iOS, Android, в Apple TV и Android TV, можно сказать, что мы есть абсолютно на всех устройствах. Кроме того, у пользователей появились новые возможности, которые предлагает сервис «Смотри сейчас». Он позволяет не пропустить наиболее интересные фильмы, передачи и спортивные события, бывшие в эфире за последние 24 часа. Специальные тематические «ленты» позволяют акцентировать внимание подписчиков, показывая время, оставшееся до момента, когда интересный контент уйдет из доступного архива», — говорит Директор департамента цифровых продуктов НТВ-ПЛЮС Константин Смирнов.

Онлайн ТВ НТВ-ПЛЮС: факты и цифры

7 тематических пакетов: «Познавательный», «Кино», «Детский», «Суперспорт», «Ночной», «Общероссийские» и «Матч-Премьер» — всего более 200 телеканалов;

Интеграция с VOD-библиотеками «AMEDIATEKA Home of HBO», «Megogo», «СТАРТ», библиотекой фильмов для взрослых;

Возможность просмотра телеканалов онлайн на мобильных устройствах (приложение для iOS и Android), телевизорах с функцией Smart TV и на сайте ntvplus.tv, выполненном в адаптивном дизайне для просмотра на экранах с любой диагональю;

Возможность купить спортивные трансляции с дополнительной навигацией по календарю, уведомлением (напоминанием) о выбранных трансляциях, просмотром статистики и лучших моментов;

Доступ к разделу хайлайтов с бесплатным архивом для болельщиков;

Catch Up — телевизионный контент доступен в течение 24 часов для большинства телеканалов;

Система скидок на годовую и месячную подписку, а также на библиотеки фильмов и сериалов при покупке пакетов телеканалов.

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