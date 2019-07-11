Пользователям Apple TV и Android TV теперь будут доступны фильмы и сериалы «Кино.Поиска». Об этом пишет Rusbase.

Сообщается, что на данный момент в библиотеке сервиса представлено порядка 6 тысяч картин. Пользователи Apple TV и Android TV могут оформить подписку на «КиноПоиск» за 269 рублей (чуть более 100 грн), а на «КиноПоиск+Амедиатека» — за 649 рублей (порядка 260 грн).

Отмечается, что на сегодня подписчики «КиноПоиска» имеют доступ к сервису через мобильные приложения для iOS/Android и приложениях для ТВ — Samsung, LG. Теперь сервис можно смотреть также с Apple TV и Android TV.

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