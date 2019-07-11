Российским операторам связи предложат бесплатные частоты в обмен на импортозамещение. «Национальный центр информатизации» (НЦИ) озвучил это предложение как вариант поддержки продаж отечественного телекоммуникационного оборудования, передает CNews.

Согласно данным, сотовым операторам будут предложены частоты при условии покупки отечественной техники. Такая сделка, по подсчетам НЦИ, может принести государству продажи оборудования на сумму около 200 миллиардов рублей уже в ближайшие несколько лет.

Кроме того, еще одним «бонусом» для операторов станут налоговые вычеты на сумму закупленной техники. Это поспособствует выручке в 45 миллиардов рублей от приобретения российского телеком-обуродования.

«Также предлагается обеспечить еще целый ряд преференций для покупателей отечественного оборудования: увеличенный срок бесплатного обслуживания, бесплатные обновления и дополнительные комплексные услуги в пакете. Все это обеспечит дополнительные закупки в период 2022-2024 гг. на сумму 95 млрд руб.», — сообщает ресурс.

Важно отметить, что с 2022 года может вырасти налог на ввоз некоторых элементов сетевого оборудования, аналоги которого имеются в России. Таким образом, выгода от закупок отечественной техники для операторов становится очевидной.

Напомним, в апреле российские операторы связи совместно с ФСБ выступили против встроенных сим-карт, используемых в новых смартфонах компаний Apple и Samsung. По их мнению, технология eSim может стать существенным препятствием на пути к внедрению отечественной криптографии в стране.

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