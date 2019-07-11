Россия все-таки планирует впустить OneWeb на свою территорию. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрит этот вопрос на заседании 30 июля, передает портал Известия.
ГКРЧ пришла к выводу, что услуги британского оператора для России все же необходимы. Особенно, они будут востребованы на Крайнем Севере и других отдаленных регионах, где доступ к интернету установить сложнее.
Напомним, в прошлом году ФСБ выступила против пользования услугами спутникового интернета от американской компании OneWeb, ссылаясь на их недостаточную безопасность.
Также в начале текущего года ГКРЧ запретили ввоз на территорию России спутниковых телефонов с целью не допустить разрешения на работу глобальной сети OneWeb в России.
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