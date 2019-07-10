Княжество Монако может похвастаться полным обеспечением своей территории связью по технологии 5G. Это первое государство в Европе, полностью охваченное сетью пятого поколения, передает МИР 24.

Согласно данным, сети 5G на территории Монако были построены с помощью оборудования Huawei. Как заявил исполнительный директор китайского производителя Го Пин, немалым преимуществом в развертывании сетей нового поколения для княжества послужила «компактность» территории.

«Монако имеет небольшую территорию, что позволяет сделать его подлинной витриной в целом ряде цифровых секторов, в частности соединив развитие сетей 5G с программой технологий «умного города», — отметил Го Пин.

Сообщается, что первыми смогут воспользоваться преимуществами новых технологий пожарные службы. С помощью дронов, передающих четкое изображение без задержек, они смогут вести наблюдение за местностью.

Напомним, впервые работа связи пятого поколения была продемонстрирована в Монако еще год назад компанией Monaco Telecom. На тот момент планировалось завершить возведение сетей за пару месяцев и уже к 2019 году представить совместимые с 5G смартфоны.

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