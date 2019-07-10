Услуга переноса номера, действующая в Украине с конца весны, является весьма востребованной среди населения. На сегодня уже более 22 тысяч украинцев выразили желание сменить оператора, пишет УНН.

В частности, на сегодняшний день услуга MNP была предоставлена для 11 150 абонентов.

Стоит отметить, что спустя только две недели с момента запуска услуги в Украине было получено 5793 заявки на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР. Также 1022 телефонных номера уже успели сменить оператора связи.

Напомним, MNP действует в Украине с 1 мая. Пользователи мобильной связи могут осуществлять миграцию между операторами, сохраняя при этом свой номер.

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