Amazon Prime покажет украинский мультсериал «Казаки». Видеосервис купил права на трансляцию в странах Латинской Америки, передает Лига.Tech.

По словам производителей мультсериала, «Казаки» смогут завоевать любовь латиноамериканцев своей простотой. Классическая анимация, так полюбившаяся украинцам, несомненно сможет покорить зрителей и за рубежом.

«Современные Казаки — это высококачественная 2D-анимация, которая понятна без слов. Нам приятно популяризировать украинских героев, знакомить мир с классической анимацией. Радуемся, что теперь и зрители Латинской Америки смогут увидеть наших народных любимцев», — прокомментировал генеральный продюсер Казаков Эдуард Ахрамович.

Отмечается, что жителям Аргентины, Бразилии, Мексики, Чили, Колумбии, Перу и т.д. будут показаны самые новые сезоны мультсериала, выпущенные в 2016 и 2018 годах — «Казаки. Футбол» и «Казаки. Вокруг света».

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