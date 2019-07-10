ПОДЕЛИТЬСЯ
NSL-Sat1
Фото: NSLComm

Израильский стартап NSLComm, собравший с 2015 года 16 миллионов долларов, планирует запустить в космос группу низкоорбитальных спутников, способных раздавать потребителям широкополосный интернет и транслировать программы теле- и радиоканалов.

Первый спутник компании, получивший название NSL-Sat1, был запущен в прошлую пятницу на борту ракеты-носителя «Союз», сообщает The Times of Israel.

Главная особенность данного нано-спутника заключается в наличии в нём новой раздвигаемой антенны. NSLComm создаёт тканеподобные гибкие тарелки-антенны, которые раскрываются в космосе и обеспечивают высокопроизводительную связь для небольших спутников на скорости, которая почти в сто раз выше скорости связи самых лучших из уже существующих нано-спутников. При этом технологии компании в 10 раз дешевле.

Эта технология позволяет компактно складывать антенну в момент запуска спутника и разворачивать её уже на орбите, уменьшая тем самым массу, размеры и силу опорных конструкций. После раскрытия субрефлектор антенны FlexoSub компенсирует все недостатки формы отражателя и может изменять параметры уже в полёте.

NSL уже заключила соглашение с компанией Amazon Web Services касательно предоставления услуг связи.

Компанию NSLComm возглавляет Раз Ицхаки – бывший менеджер отдела нано-спутников компании Israel Aerospace Industries и основатель Израильской нано-спутниковой ассоциации. Его компания является частью индустрии NewSpace, занимающей ведущие позиции в сфере космических полётов с частным финансированием. В число инвесторов NSLComm входят Jerusalem Venture Partners (JVP), OurCrowd, Cockpit Innovation и Liberty Technology Venture Capital. Компанию также поддерживают Израильское космическое агентство и компания Kodem Growth Partners из Нью-Йорка.

В NSL планируют запустить 30 спутников уже к 2021 году, а к 2023 – ещё «сотни».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилось нас читать?

ПОДЕЛИТЬСЯ
Предыдущая публикацияЛучше, чем ожидалось: OneWeb отметил исправную работу своих спутников
Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА