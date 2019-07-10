Израильский стартап NSLComm, собравший с 2015 года 16 миллионов долларов, планирует запустить в космос группу низкоорбитальных спутников, способных раздавать потребителям широкополосный интернет и транслировать программы теле- и радиоканалов.

Первый спутник компании, получивший название NSL-Sat1, был запущен в прошлую пятницу на борту ракеты-носителя «Союз», сообщает The Times of Israel.

Главная особенность данного нано-спутника заключается в наличии в нём новой раздвигаемой антенны. NSLComm создаёт тканеподобные гибкие тарелки-антенны, которые раскрываются в космосе и обеспечивают высокопроизводительную связь для небольших спутников на скорости, которая почти в сто раз выше скорости связи самых лучших из уже существующих нано-спутников. При этом технологии компании в 10 раз дешевле.

Эта технология позволяет компактно складывать антенну в момент запуска спутника и разворачивать её уже на орбите, уменьшая тем самым массу, размеры и силу опорных конструкций. После раскрытия субрефлектор антенны FlexoSub компенсирует все недостатки формы отражателя и может изменять параметры уже в полёте.

NSL уже заключила соглашение с компанией Amazon Web Services касательно предоставления услуг связи.

Компанию NSLComm возглавляет Раз Ицхаки – бывший менеджер отдела нано-спутников компании Israel Aerospace Industries и основатель Израильской нано-спутниковой ассоциации. Его компания является частью индустрии NewSpace, занимающей ведущие позиции в сфере космических полётов с частным финансированием. В число инвесторов NSLComm входят Jerusalem Venture Partners (JVP), OurCrowd, Cockpit Innovation и Liberty Technology Venture Capital. Компанию также поддерживают Израильское космическое агентство и компания Kodem Growth Partners из Нью-Йорка.

В NSL планируют запустить 30 спутников уже к 2021 году, а к 2023 – ещё «сотни».

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