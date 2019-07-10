9 июля 2019 года на сайте Президента Украины был опубликован Указ №497/2019 «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету».

Основной упор сделан на обеспечение максимального покрытия территории Украины сетями подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений, предоставление широкополосного доступа в Интернет, получение повсеместно гражданами Украины преимуществ и возможностей цифрового мира, прежде всего в сферах образования, медицины, электронной коммерции, административных услуг, развития электронной демократии.

В решении прописаны этапы и меры по улучшению доступа к мобильному Интернету.

Определить до 1 августа 2019 года условия совместного функционирования радиоэлектронных средств специальных пользователей радиочастотного ресурса Украины с радиоэлектронными средствами сетей мобильной связи третьего и четвертого поколений общих пользователей радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 790 — 960 МГц. Принять к 1 августа 2019 года мероприятия по высвобождению радиочастотного ресурса Украины в диапазоне радиочастот 790 — 862 МГц для внедрения систем подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений. Определить к 1 октября 2019 года сроки и условия высвобождения радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 880 — 915 МГц, 925 — 960 МГц специальными пользователями радиочастотного ресурса Украины. К 1 октября 2019 провести мероприятия по устранению фрагментации радиочастотного ресурса Украины в диапазонах радиочастот 824 — 960 МГц для внедрения систем подвижной (мобильной) связи третьего и четвертого поколений. Способствовать внедрению новых радиотехнологий третьего и/или четвертого поколений, в том числе путем:

изменения Плана использования радиочастотного ресурса Украины в случае принятия решения о возможности досрочного внедрения новой радиотехнологии;

выдачи и переоформлениию в установленном порядке на объективной, пропорциональной и прозрачной основе лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины в диапазоне 790 — 960 МГц, обеспечив гармонизировано с Европейским Союзом использование радиочастот в указанном диапазоне и конкурентные условия на рынке предоставления услуг подвижной (мобильной) связи.

Как это коснется телевидения?

Отрезок 790 — 862 МГц – это 61 — 69 телеканалы ДМВ диапазона, которые в Украине используются под эфирное цифровое вещание провайдера сети цифрового ТВ – «Зеонбуд». И согласно п.2 – эти частоты необходимо освободить от телевизионного вещания для внедрения 3G/4G.

Компания «Зеонбуд» после освобождения должна будет получить от государства новые частотные присвоения для мультиплексов МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5.

Для телезрителей, которые проживают в зоне покрытия передатчиков, указанных в Таблице-1 – это чревато перенастройкой эфирных приемников, так как один из мультиплексов (частот) сменит частотный канал на один из в диапазоне 21 – 60 (470 – 790 МГц). Согласитесь, не самые большие неудобства в обмен на право пользоваться широкополосным мобильным доступом в селах и райцентрах.

Успеют ли в указанные сроки провести конверсию частот, сместить «Зеонбуд» в IV – V ДМВ поддиапазоны, освободить диапазон 880 – 960 МГц от спецпользователей? И когда будут расширять сети мобильной связи – это вопросы, требующие пристального внимания, как со стороны СМИ, так и потребителей. Сроки очень cжатые. Вызов для государства и смежных отраслей телевизионщиков-мобильщиков-телекома-связистов.

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