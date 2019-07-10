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Спутник / Satellite
Фото: TechZone360

Научно-исследовательский институт при Китайской академии наук (CAS) озвучил свои планы, связанные с формированием на орбите группировки из 72 небольших спутников для развития Интернета вещей (IoT), которые будут запущены на протяжении ближайших трёх лет.

По информации издания Xinhua, реализацией программы займётся расположенная в Пекине частная спутниковая компания Commsat, получающая финансирование от Сианьского института оптики и точной механики при CAS. В прошлом году в космос для прохождения орбитальных тестов было отправлено в общей сложности восемь спутников, созданных в рамках программы.

Уже в 2020 году компания планирует начать коммерциализацию программы, запустив на орбиту ещё четыре спутника, а завершение формирования группировки, состоящей из 72 спутников, расположенных на низкой околоземной орбите, запланировано на конец 2022 года.

Как сообщает источник в CAS, данные спутники будут работать в различных сегментах и секторах, среди которых – защита дикой природы, проведение аварийно-спасательных работ в полевых условиях, контроль передвижения транспортных средств и кораблей, а также отслеживание логистики.

В феврале 2018 года компания запустила на орбиту спутник Young Pioneer 1 – образовательный аппарат, предоставляющий ученикам начальной и средней школы услуги беспроводной связи и возможность получения фотографий из космоса.

В декабре прошлого года в космос были отправлены семь произведенных компанией малых спутников, получивших название «Серия божьих коровок». Они используются для тестирования замкнутой системы для Интернета вещей, которая включает в себя спутники, платформы облачных вычислений, наземные станции управления и терминалы.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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