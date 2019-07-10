Научно-исследовательский институт при Китайской академии наук (CAS) озвучил свои планы, связанные с формированием на орбите группировки из 72 небольших спутников для развития Интернета вещей (IoT), которые будут запущены на протяжении ближайших трёх лет.

По информации издания Xinhua, реализацией программы займётся расположенная в Пекине частная спутниковая компания Commsat, получающая финансирование от Сианьского института оптики и точной механики при CAS. В прошлом году в космос для прохождения орбитальных тестов было отправлено в общей сложности восемь спутников, созданных в рамках программы.

Уже в 2020 году компания планирует начать коммерциализацию программы, запустив на орбиту ещё четыре спутника, а завершение формирования группировки, состоящей из 72 спутников, расположенных на низкой околоземной орбите, запланировано на конец 2022 года.

Как сообщает источник в CAS, данные спутники будут работать в различных сегментах и секторах, среди которых – защита дикой природы, проведение аварийно-спасательных работ в полевых условиях, контроль передвижения транспортных средств и кораблей, а также отслеживание логистики.

В феврале 2018 года компания запустила на орбиту спутник Young Pioneer 1 – образовательный аппарат, предоставляющий ученикам начальной и средней школы услуги беспроводной связи и возможность получения фотографий из космоса.

В декабре прошлого года в космос были отправлены семь произведенных компанией малых спутников, получивших название «Серия божьих коровок». Они используются для тестирования замкнутой системы для Интернета вещей, которая включает в себя спутники, платформы облачных вычислений, наземные станции управления и терминалы.

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