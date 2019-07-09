Президент Украины Владимир Зеленский выдал указ, призванный улучшить качество мобильного интернета в стране. Документ был подписан накануне, 8 июля, и размещен на сайте официального интернет-представительства.

Указ прописывает ряд мер, которые поспособствуют обеспечению максимального покрытия Украины сетями 3G и 4G, предоставления широкополосного доступа к интернету и преимуществ цифровизации в целом.

В частности, это касается освобождения частот в диапазоне 790 — 862 МГц для внедрения сетей третьего и четвертого поколения, а также изменения Плана использования радиочастотного ресурса Украины.

Напомним, на днях НКРСИ обратилась к Киевстару и Интертелекому с предложением произвести обмен частотами с другими операторами, дабы распространить связь 4G на всей территории Украины. На предложение уже отозвался Киевстар.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.