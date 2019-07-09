Укртелеком приступил к реализации масштабного проекта подключения оптического интернета в украинских селах. Первый этап предусматривает обеспечение технологией GPON населенных пунктов на территории 16 областей, передает Лига.Tech.

Сообщается, что первыми доступ к оптическому подключению получат жители сельских регионов Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Черниговской областей.

На данный момент на этих территориях проложено уже 40% сетей (более 220 километров). Скорость интернета в этих регионах достигает 200 Мбит/с. К концу июля Укртелеком намерен провести еще более 300 км оптики.

Напомним, Укртелеком анонсировал свой проект по расширению покрытия оптического интернета по технологии GPON еще в апреле. Всего провайдер намерен построить более 3,5 тысячи километров опто-волоконных линий. Сумма инвестиций составит порядка четверти миллиарда гривен.

К слову, в течение весны украинские пользователи стали потреблять больше оптического интернета от «Укртелеком». За три месяца каждый абонент в среднем тратил около 540 Гб, что превышает прошлогодний показатель на 14%.

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