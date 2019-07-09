В Великобритании к 2020 году могут запустить маломощные радиомультиплексы в формате DAB

Британский регулятор Ofcom изучает различные мнения касательно того, каким образом лучше всего лицензировать небольшие маломощные мультиплексы DAB, дающие возможность потенциального запуска сотен новых радиостанций.

Правительство планирует предоставить Ofcom возможности рекламировать новые мультиплексы, в соответствии с изменённой редакцией Закона о телерадиовещании 1996 года.

Данный шаг позволит значительно расширить количество коммерческих и коммунальных радиостанций, вещающих в Великобритании через платформы цифрового радио DAB.

За последнее время было озвучено более 700 желаний касательно запуска небольших маломощных мультиплексов либо программ в рамках мультиплекса.

Лицензии на небольшие радио-мультиплексы имеют ряд ограничений, связанных с собственностью и организационными вопросами. В частности, речь идёт о компаниях, владеющих более 20% лицензий на маломощные мультиплексы, лицензий на национальные мультиплексы или частных лицах.

Распоряжением также будет предусмотрена выдача лицензий Общественной цифровой звуковой программы («C-DSP») – нового типа лицензий, предназначенных для радиовещательных служб территориальных общин, работающих в стандарте DAB. В рамках консультаций планируется определиться с предлагаемым регулятором Ofcom механизмом планирования использования и лицензирования спектра для работы маломощных мультиплексов, а также предлагаемым принципом лицензирования C-DSP.

В Ofcom отмечают: «Мы предлагаем, чтобы зона охвата маломощной службы радиовещания ограничивалась областью, в которой, как предполагается, ее передатчик (и) обеспечивают напряженность поля не менее 63 дБмкВ/м, что соответствует уровню, достаточному для приёма программ в помещении».

«Данная зона покрытия также будет являться лицензионной зоной работы маломощного радио-мультиплекса. Зона покрытия/действия лицензии не будет включать другие территории».

В Ofcom готовы выслушать все мнения касательно наилучшего подхода к разработке принципов планирования зон покрытия для маломощных радио-мультиплексов, рекламирования маломощных мультиплексов и лицензий C-DSP, а также оценки приложений.

Крайним сроком ведения консультаций названа пятница, 4 октября 2019, а публикация окончательных выводов ожидается в начале 2020 года, когда Ofcom планирует начать рекламную кампанию для желающих получить лицензию.

Тем временем, по всей территории Великобритании продолжается 10 технических тестов маломощных DAB мультиплексов.

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