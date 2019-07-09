Европейский суд принудил Бельгию к выплате штрафа за медленный интернет. Так, последняя вынуждена будет отдавать 5 000 евро ежедневно, пока не выполнит директиву о развертывании быстрого интернета, передает Украинская Правда.

Согласно данным, Еврокомиссия подала в суд на Бельгию еще два года назад. Изначально заявленная сумма штрафа составляла 54 639 евро.

Дело в том, что срок исполнения требований директивы для Бельгии истек еще в 2016 году. Страна была обязана принять минимальные меры, касающиеся строительных работ и физической инфраструктуры для развертывания скоростного интернета в регионах.

Поскольку этого до сих пор не произошло, суд счел обязательства со стороны Бельгии касательно директивы невыполненными.

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