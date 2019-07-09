1 августа 2019 года Setanta Sports запускает новый спортивный канал в Украине. Ирландский спортивный вещатель станет новым и эксклюзивным домом английской Премьер-лиги (АПЛ) в Украине и начнет вещание в четверг, 1 августа. Кроме Премьер-лиги Setanta будет эксклюзивно транслировать Кубок Англии, Чемпионат Английской Футбольной лиги, Кубок Английской Футбольной лиги и Шотландскую Премьер-лигу.

Setanta Sports начнет прямые трансляции традиционным открытием английского футбольного сезона, поединком за Суперкубок Англии — «Ливерпуль» Юргена Клоппа возобновит главное соперничество последних лет с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы на стадионе «Уэмбли».

Сезон Премьер-лиги стартует 9 августа и вновь представит чемпиона Европы — «Ливерпуль» против «Норвича» на знаменитом стадионе «Энфилд». Далее будет матч чемпиона Англии «Манчестер Сити» с «Вест Хэмом», где могут встретиться украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко. «Манчестер Юнайтед» — «Челси» станет центральным поединком стартового уикенда АПЛ.

Setanta Sports будет единственным телеканалом, где футбольные болельщики смогут увидеть английскую Премьер-лигу в Украине, и будет транслировать не менее 6 игр АПЛ каждого тура в прямом эфире. Кроме того, в эфире будут еженедельные обзоры тура, превью тура и журналы Премьер-лиги.

Setanta Sports также станет эксклюзивным транслятором Шотландской Премьер-лиги и покажет топ клубы из Глазго, «Селтик» и «Рейнджерс», в борьбе за победу в чемпионате. «Рейнджерс» попытается помешать «Селтику» установить рекорд из 9 чемпионских титулов Шотландской Премьер-лиги подряд. Лига будет особенно интересной для украинских зрителей, поскольку 21-летний вингер Марьян Швед будет соревноваться в дебютном сезоне за «Селтик».

В дополнение к прекрасному футбольному портфолио, на Setanta Sports также будут эксклюзивные трансляции НХЛ, НБА, Формулы 1 и UFC. Лучшие хоккеисты и баскетболисты мира будут держать в напряжении сердца болельщиков с октября по июнь во время трансляций НХЛ и НБА. Также Setanta Sports покажет Формулу 1, начиная с Гран При Венгрии.

Болельщики единоборств смогут увидеть более 40 вечеров UFC в год, эксклюзивно и в прямом эфире, включая трансляции поединков Даниэля Кормье против Стипе Миочича II 17 августа и Хабиба Нурмагомедова против Дастина Пуарье 7 сентября.

Каждый болельщик, желающий постоянно смотреть Setanta Sports, может обратиться к своему провайдеру и уточнить возможность просмотра телеканала в своей сети.

Двайр Макколи, генеральный директор Setanta Sports, говорит: «Мы рады выйти на украинский рынок с новым каналом компании Setanta Sports. Компания Setanta вкладывает значительные инвестиции, чтобы дать возможность любителям спорта в Украине увидеть лучшие спортивные соревнования со всего мира. Украинские болельщики — одни из самых страстных футбольных фанатов в мире. Они получат более 500 футбольных игр в течение сезона, включая более 230 матчей Премьер-лиги. Зрители смогут еженедельно следить за достижениями украинцев Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко и Марьяна Шведа, как и за звездами мирового футбола Мо Салахом, Гарри Кейном, Маркусом Рашфордом, Серхио Агуэро и Вирджилом Ван Дейком. В дополнение к Премьер-лиге Setanta Sports также покажет прямые трансляции игр Английской Футбольной лиги, Шотландской Премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка Английской лиги. Поклонники других видов спорта смогут увидеть на канале прямые эфиры UFC, НБА, НХЛ и Формулы 1. В будущем мы надеемся на увеличение количества трансляций спортивных событий и предоставление украинским болельщикам лучшего спортивного контента на телевидении».

Краткие итоги

Канал Setanta Sports запускается с 1 августа 2019 года.

Setanta Sports является эксклюзивным владельцем прав на показ игр английской Премьер-лиги в Украине на три сезона.

Новый канал будет эксклюзивно показывать более 230 матчей Премьер-лиги в течение сезона.

Setanta Sports также покажет Кубок Англии, Шотландскую Премьер-лигу, Чемпионат Английской Футбольной лиги, Кубок Английской лиги, UFC, НХЛ, Формулу 1 и НБА.

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О Setanta Sports

Setanta Sports — это международная спортивная телекомпания, расположенная в Дублине, Ирландия. Setanta Sports была создана в 1990 году для показа ирландских спортивных событий. В течение почти 30 лет компания успешно запустила каналы в Великобритании, Ирландии, Северной Америке, Африке, Австралии, Евразии и Азии. В Украине Setanta Sports начнет вещание в августе. Канал будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

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