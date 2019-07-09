Российские правообладатели предложили новый метод борьбы с пиратством. Ряд крупных медиакомпаний заявили о необходимости полностью удалять незаконные ресурсы, а не только ссылки на них, пишет ТАСС.

Согласно данным, «Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Первый канал» и другие влиятельные медиа обратились в Роскомнадзор со своей инициативой в рамках подготовки к внедрению антипиратского закона. По мнению компаний, удаление ссылок — далеко не самый эффективный метод борьбы с пиратством в интернете.

В свою очередь Роскомнадзор не поощряет эту идею. Регулятор считает инициативу недоработанной, поскольку полномасштабные удаления целых доменов могут привести к злоупотреблениям.

Напомним, в прошлом месяце Star Media и сервис n’RIS заключили сделку для совместной борьбы с кинопиратством в России. Используя технологию блокчейн, компании помогут правообладателям подтверждать и защищать интеллектуальную собственность в интернете.

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