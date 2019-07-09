Лос-анджелесский стартап, возглавляемый бывшим топ-менеджером компании Starz, запустил новую гибридную службу спутникового ТВ с доступом по предоплате, адресованную жителям 48 штатов континентальной территории США. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Служба Orby TV, возглавляемая бывшим руководителем отдела доходов компании Starz Майклом Торнтоном, покинувшим данную компанию в 2016 году, за 40 долларов в месяц предлагает своим клиентам пакет из бесплатных местных телеканалов и ряда платных сетевых каналов, а также – расширенный пакет за дополнительные 10 долларов в месяц – с возможностью добавлять премиальные каналы, включая HBO и Starz.

Платформа Orby TV, о которой впервые сообщила газета The Hollywood Reporter, рекламирует свои услуги с весны. Целевой аудиторией компании, согласно заявлениям её руководства, являются «недообслуженные» зрители, желающие получать гибкие, недорогие пакеты.

Стандартный сет-топ-бокс Orby TV стоит 100 долларов, а приставка с функцией DVR доступна по цене 200 долларов. В комплекте с ними – спутниковая тарелка и антенна для приёма эфирных телеканалов, позволяющая принимать программы местных станций.

Пакет Essential стоимостью в 40 долларов включает в себя набор платных телеканалов, среди которых – BET, Nickeldoeon, CNN, History, Food Network, TLC, HGTV, Lifetime, AMC, Cartoon Network, WON< MTV и BBC America, а в пакете Extras стоимостью 50 долларов присутствуют дополнительные испаноязычные телеканалы, а также канал Crime & Investigation и ряд других.

Заплатив ещё 18 долларов, подписчики могут добавить четыре телеканала HBO. Пакет из четырёх телеканалов Cinemax доступен за 12 долларов, пакет Starz – 9 долларов, а за пакет Epix придётся заплатить 6 долларов.

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