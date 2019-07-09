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Orby TV
Фото: Orby TV

Лос-анджелесский стартап, возглавляемый бывшим топ-менеджером компании Starz, запустил новую гибридную службу спутникового ТВ с доступом по предоплате, адресованную жителям 48 штатов континентальной территории США. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Служба Orby TV, возглавляемая бывшим руководителем отдела доходов компании Starz Майклом Торнтоном, покинувшим данную компанию в 2016 году, за 40 долларов в месяц предлагает своим клиентам пакет из бесплатных местных телеканалов и ряда платных сетевых каналов, а также – расширенный пакет за дополнительные 10 долларов в месяц – с возможностью добавлять премиальные каналы, включая HBO и Starz.

Платформа Orby TV, о которой впервые сообщила газета The Hollywood Reporter, рекламирует свои услуги с весны. Целевой аудиторией компании, согласно заявлениям её руководства, являются «недообслуженные» зрители, желающие получать гибкие, недорогие пакеты.

Стандартный сет-топ-бокс Orby TV стоит 100 долларов, а приставка с функцией DVR доступна по цене 200 долларов. В комплекте с ними – спутниковая тарелка и антенна для приёма эфирных телеканалов, позволяющая принимать программы местных станций.

Пакет Essential стоимостью в 40 долларов включает в себя набор платных телеканалов, среди которых – BET, Nickeldoeon, CNN, History, Food Network, TLC, HGTV, Lifetime, AMC, Cartoon Network, WON< MTV и BBC America, а в пакете Extras стоимостью 50 долларов присутствуют дополнительные испаноязычные телеканалы, а также канал Crime & Investigation и ряд других.

Заплатив ещё 18 долларов, подписчики могут добавить четыре телеканала HBO. Пакет из четырёх телеканалов Cinemax доступен за 12 долларов, пакет Starz – 9 долларов, а за пакет Epix придётся заплатить 6 долларов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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