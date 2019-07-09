В Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания снова гряду перемены в составе. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность члена регулятора Юрия Зиневича, передает LB.ua.

Согласно данным, Юрий Зиневич занимает должность юриста в адвокатской фирме «Наше право». Кроме того, он является владельцем СТО «Индиго автосервис».

Также новый член Нацсовета вовлечен в общественную деятельность: Зиневич состоит в организациях «Свободные гендерные коммуникации» и «Развитие объединенных территориальных общин».

Напомним, в мае Зеленский отменил все указы Петра Порошенко о смене кадров в телеком-регуляторах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.