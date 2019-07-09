Клиентам Киевстар пришлась по душе новая летняя акция оператора. За один месяц (из двух предоставленных) уже 4,5 миллиона абонентов воспользовались безлимитным мобильным интернетом, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что на данный момент все пользователи совместно потратили около 29 Петабайт трафика 4G, что превышает майские показатели на 18%. К слову, такого количества интернета хватило бы на просмотр видео в высоком качестве примерно в течение 2270 лет.

Буквально две недели назад оператор связи сообщал о рекордном показателе использования трафика. Абоненты потребляют порядка 1 Петабайта в день.

Напомним, Киевстар подарил своим клиентам безлим на 4G в начале июня. До 31 июля каждый абонент сможет использовать любое количество трафика без дополнительной платы.

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