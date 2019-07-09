Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем «ЕМА» присоединится к антипиратской инициативе «Чистое небо» в борьбе с нарушением авторских прав. Об этом пишет Телекритика.

Согласно данным, «ЕМА» заинтересована в противостоянии пиратству как одному из весомых факторов, рушащих экономику Украины. Благодаря сотрудничеству с «Чистым небом» банковская система может получать информацию о владельцах нелегальных сервисов и попросту отказывать им в услугах.

Кроме того, как заявляют в «ЕМА», прежде всего в интересах обеих сторон — безопасность украинцев, как финансовая так и социальная.

«Любые шаги в направлении использования потребителями легального контента ценные не только по юридическим причинам, соответствующие мероприятия снижают риски влияния на граждан проявлений социального инжиниринга, граждане перестают доверять “бесплатным” предложениям, “no-name” сайтам, перестают потреблять непроверенный и небезопасный цифровой контент и надлежащим образом начинают воспринимать псевдофинансовые предложения», — отметил директор «ЕМА» Александр Карпов.

Напомним, в конце мая организация «Чистое небо» и рекламный холдинг Publicis запустили антипиратский социальный челлендж #зачепило. Целью челленджа станет привлечение внимания простых украинских пользователей к интрнет-пиратству и нарушению авторских прав в целом.

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