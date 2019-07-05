WarnerMedia озвучил название своего будущего стримингового сервиса. Платформа будет именоваться HBO Max, передает Телекритика.

WarnerMedia запустит HBO Max уже в следующем году и автоматически перенесет в него всех подписчиков HBO. К слову, плата за месяц пользования видеосервисом составит порядка 16-17 долларов.

Напомним, платформа Apple TV+, которая станет доступна уже этой осенью, делает ставку на качественный контент. По словам руководства, сервис будет производить немного оригинального материала, делая акцент на хорошо проработанном сюжете и съемке.

К тому же, видеосервис Apple TV+ имеет впечатляющие амбиции — ежегодно брать премию «Оскар», выпуская около шести картин с бюджетом от $5 млн до $30 млн в год.

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