Профильные ведомства Российской Федерации установят, насколько опасен 5G для здоровья людей. Подтвердить или опровергнуть популярную теорию о вредном излучении взялись Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), сообщают Известия.

Согласно данным, набирающая оборотов радиофобия россиян может существенно затормозить процесс внедрения технологий пятого поколения в государстве. В связи с этим власти профинансировали исследования, в ходе которых будет установлен гранично допустимый уровень электромагнитного излучения.

Изучение будет проводиться около года. Исследователи займутся натурными и стендовыми испытаниями 5G, а также проверят влияние излучения на животных.

Напомним, в мае в Швейцарии группа людей выразила протест против внедрения связи пятого поколения в стране. Члены движения «Стоп 5G!» требуют приостановить развёртывание данной технологии в Швейцарии, опасаясь излучения мобильного оборудования.

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